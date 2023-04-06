Оксана Самойлова с детьми улетит в отпуск без Джигана

Блогер Оксана Самойлова решила отправиться в отпуск с детьми без своего супруга, рэпера Джигана. Фото: из открытых источников В социальных сетях Оксана рассказала, что она очень устала, потому что у нее было много работы последние две недели.
Блогер Оксана Самойлова решила отправиться в отпуск с детьми без своего супруга, рэпера Джигана. Фото: из открытых источников В социальных сетях Оксана рассказала, что она очень устала, потому что у нее было много работы последние две недели.
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