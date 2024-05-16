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Закон, порядок, государство

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Граждане поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции Орловской области, сопроводивших их до областной детской больницы

Жители Мценского района обратились за помощью к полицейским, так как не успевали за каретой скорой помощи, перевозившей до медучреждения малыша, упавшего в реку.

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