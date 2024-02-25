Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

В Конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер Майк Галлахер в письменном заявлении к Илону Маску, что SpaceX может нарушать контрактные обязательства с правительством США.

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