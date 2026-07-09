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В Иране подтвердили удар США по мосту, ведущему в Китай

По информации иранского агентства Fars, американские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Иране, который входит в состав транспортного коридора, активно используемого Россией и Китаем.

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