В Иране подтвердили удар США по мосту, ведущему в Китай

По информации иранского агентства Fars, американские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Иране, который входит в состав транспортного коридора, активно используемого Россией и Китаем.
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