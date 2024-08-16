Епископ Серафим совершил монашеский постриг в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь)13 августа 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил монашеский постриг в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).
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