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Царьград

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Ошибка эвакуации в Лос-Анджелесе: пожар "Кеннет" и ущерб в $50 млрд

Ошибка эвакуации в Лос-Анджелесе: пожар "Кеннет" и ущерб в $50 млрд

В Лос-Анджелесе произошла ошибка с отправкой эвакуационных сообщений на фоне пожара "Кеннет". Сообщения получили почти 10 миллионов жителей.

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