В Салехарде Кириенко и Жога обсудили с общественниками меры поддержки кочевников

В Салехарде общественники встретились с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, полпредом президента в УрФО Артемом Жогой и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
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