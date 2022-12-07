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Осинькин считает, что Пиняев может уехать в «МЮ»: «Но сейчас он нужен им только на перспективу. Требуется большой прогресс»

Осинькин считает, что Пиняев может уехать в «МЮ»: «Но сейчас он нужен им только на перспективу. Требуется большой прогресс»

Игорь Осинькин поделился мнением об интересе к Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну из АПЛ. Ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед» и говорил, что поддерживает связь со скаутом клуба.

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