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Экс-подполковник США Шаффер: Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт на Украине

Экс-подполковник США Шаффер: Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт на Украине

Владимир Зеленский, президент Украины, пытается вовлечь НАТО в конфликт на Украине и усугубить его. Об этом заявил бывший подполковник ВС США Тони Шаффер на YouTube-канале Judging Freedom.

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