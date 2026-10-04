Китай перейдет на массовое применение твердотельных батарей к 2030 году

План на 2026–2030 годы совместно подготовили семь государственных ведомств, включая Министерство промышленности и информационных технологий, Национальную комиссию по развитию и реформам и Национальное энергетическое управление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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