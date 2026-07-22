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Искусственный интеллект становится все более непредсказуемым и опасным

Искусственный интеллект становится все более непредсказуемым и опасным

По сообщениям СМИ, недавно произошло весьма знаковое событие. ChatGPT самостоятельно выбрался в интернет и взломал крупнейшую платформу для разработки нейросетей.

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