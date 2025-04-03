Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Вячеслав Денисов

Стыдно за наше кривосудие! Оскорбление сотрудника правоохранительных органов во время исполнения своих обязанностей не только словом, но и физическим воздействием - оценено: "...наказание в виде одного года лишения свободы..."!!! Стыд и позор за наш судейский аппарат!!! За такой приговор ещё и судью надо бы также приложить по его продажной роже!