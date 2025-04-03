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Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, привлёкший внимание как общественности, так и правоохранительных органов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишачьи диаспоры отправить на зону вместе с ишаками.
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4 час.
Вячеслав Денисов
Стыдно за наше кривосудие! Оскорбление сотрудника правоохранительных органов во время исполнения своих обязанностей не только словом, но и физическим воздействием - оценено: &quot;...наказание в виде одного года лишения свободы...&quot;!!! Стыд и позор за наш судейский аппарат!!!  За такой приговор ещё и судью надо бы также приложить по его продажной роже!
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2 час.
Алекс Сэм
Год за удар полицейского? Да валить надо было зверёныша на месте! Но наш суд бы тогда бы без всяких сомнений сотрудника правоохранительных органов отправил бы на зону. Почему у нас в стране такой бред творится?
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20 мин.
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