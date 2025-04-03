Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла
Интересная жизнь с Vera Star
На днях в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, привлёкший внимание как общественности, так и правоохранительных органов.
Комментарии
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Ишачьи диаспоры отправить на зону вместе с ишаками.
Стыдно за наше кривосудие! Оскорбление сотрудника правоохранительных органов во время исполнения своих обязанностей не только словом, но и физическим воздействием - оценено: "...наказание в виде одного года лишения свободы..."!!! Стыд и позор за наш судейский аппарат!!! За такой приговор ещё и судью надо бы также приложить по его продажной роже!
Год за удар полицейского? Да валить надо было зверёныша на месте! Но наш суд бы тогда бы без всяких сомнений сотрудника правоохранительных органов отправил бы на зону. Почему у нас в стране такой бред творится?
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