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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме настаивают на полной зачистке рынка вейпов

В Госдуме настаивают на полной зачистке рынка вейпов

Мера призвана остановить распространение никотина среди подростков Депутат Государственной думы от ЛДПР и заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с предложением о полном запрете розничной торговли вейпами на территории всей России.

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