Генерал Акчурин рассказал, как немец Руст уничтожил командные кадры войск ПВО СССР

«Мы не могли представить масштаб предательства» 24 декабря исполняется 90 лет первому заместителю председателя Московского городского совета ветеранов и члену президиума Союза ветеранов Войск ПВО генерал-полковнику в отставке Расиму Акчурину.
«Мы не могли представить масштаб предательства» 24 декабря исполняется 90 лет первому заместителю председателя Московского городского совета ветеранов и члену президиума Союза ветеранов Войск ПВО генерал-полковнику в отставке Расиму Акчурину.
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