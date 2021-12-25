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Генерал Акчурин рассказал, как немец Руст уничтожил командные кадры войск ПВО СССР

Генерал Акчурин рассказал, как немец Руст уничтожил командные кадры войск ПВО СССР

«Мы не могли представить масштаб предательства» 24 декабря исполняется 90 лет первому заместителю председателя Московского городского совета ветеранов и члену президиума Союза ветеранов Войск ПВО генерал-полковнику в отставке Расиму Акчурину.

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