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МВД РФ задержало подозреваемых, причастных к гибели красноярских полицейских на Херсонщине

МВД РФ задержало подозреваемых, причастных к гибели красноярских полицейских на Херсонщине

Причастные к гибели трех правоохранителей из Красноярского края, которые погибли при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны, сообщает "МВД Медиа", ссылаясь на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

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