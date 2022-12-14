МВД РФ задержало подозреваемых, причастных к гибели красноярских полицейских на Херсонщине

Причастные к гибели трех правоохранителей из Красноярского края, которые погибли при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны, сообщает "МВД Медиа", ссылаясь на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.
Причастные к гибели трех правоохранителей из Красноярского края, которые погибли при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны, сообщает "МВД Медиа", ссылаясь на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.
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