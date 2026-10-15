Независимость Абхазии зависимой от России Абхазия, республика с непростой политической судьбой, всё чаще манит путешественников, ищущих альтернативу стандартным туристическим направлениям.
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