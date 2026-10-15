В Киеве в целях проведения мобилизации полицейский чуть не спровоцировал ДТП, толкнув под колеса авто велокурьера.
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