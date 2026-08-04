Материал китайского издания Sohu утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери украинских вооружённых сил, чтобы скрыть сложную и, по мнению авторов публикации, катастрофическую ситуацию на фронте.
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