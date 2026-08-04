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Sohu: Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть ситуацию на передовой

Материал китайского издания Sohu утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери украинских вооружённых сил, чтобы скрыть сложную и, по мнению авторов публикации, катастрофическую ситуацию на фронте.

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