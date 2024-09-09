В Подмосковье полицейские уничтожили более 700 килограммов дикорастущей конопли

Сотрудники МУ МВД России «Раменское» в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, вблизи деревни Строкино выявили очаг произрастания дикорастущих наркокультур на площади около 2 гектаров.