Зеленский требует «справедливый мир» силой — реакция России

Заявление Владимира Зеленского о принуждении России к миру вызвало критику со стороны депутата Госдумы Михаила Шеремета, отреагировавшего на слова украинского президента 20 ноября в своем Telegram-канале.
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