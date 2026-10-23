Симптомы гриппа отличаются от первых признаков других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом журналистам РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
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