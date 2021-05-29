«Северный поток-2». Полная, безоговорочная и окончательная победа Газпрома

Несколько новостей одной строкой: 1) Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока-2»; 2) администрация Байдена решила отказаться от санкций по отношению к СП-2 (об этом пишет американское агентство Axios со ссылкой сразу на два источника, проинформированные о решении главы Белого дома, формулировка – противоречит национальным интересам); 3) Госдеп США намерен ввести санкции против четырех кораблей, которые строят «Северный поток-2» (об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники); 4) SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы.