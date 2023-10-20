Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Еще в СССР модницы так носили шарфы, идея для тех, кому шапки носить противопоказано

Еще в СССР модницы так носили шарфы, идея для тех, кому шапки носить противопоказано

Капор — женский головной убор, который девушки носили еще в ХІХ веке. Изделие отдаленно напоминает шляпу, которая выглядит как чепец, который завязывается на ленты.

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