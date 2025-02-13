Беременная двойней санитарка потеряла ребенка в уличном туалете

В Ленобласти беременная двойней санитарка родила одного младенца в выгребную яму В Ломоносовском районе Ленобласти беременная женщина, которая ожидала двойню, родила одного из младенцев в уличном туалете, пишет Мойка78.
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