На iPad Air с чипом M2 запустили Windows 11

Разработчик NTDev успешно запустил ARM-версию Windows 11 на iPad Air M2, воспользовавшись эмулятором UTM с поддержкой Just-In-Time (JIT) компиляции и новыми правилами Европейского Союза, направленными на повышение открытости операционных систем.
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