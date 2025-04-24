В Беларуси ратифицирован протокол к соглашению с Россией об экспорте нефти и нефтепродуктов

Минск, 23 апреля /Синьхуа/ -- Палата представителей /нижняя палата парламента/ и Совет Республики /верхняя палата парламента/ Беларуси в среду приняли законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года".