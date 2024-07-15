Украина попросила Литву прекратить программу бесплатного обучения своих студентов

В Киеве не против, чтобы уже приехавшие украинцы доучились в литовских университетах. Украина попросила Литву прекратить финансирование программ бесплатного обучения беженцев, сообщает LTR со ссылкой на министерство образования страны.
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