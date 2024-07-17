"Челси" расследует инцидент с расистским видео Энцо Фернандеса

Лондонский "Челси" начал расследование после того, как его игрок Энцо Фернандес был замечен исполняющим оскорбительную песню в адрес французских футболистов во время празднования победы своей национальной команды на Кубке Америки.
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