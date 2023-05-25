Военное обозрение

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Как во 2-м гвардейском армейском корпусе ВС РФ относятся к ЧВК «Вагнер»

Как во 2-м гвардейском армейском корпусе ВС РФ относятся к ЧВК «Вагнер»

Уже длительное время в российском медийном поле создается героический образ ЧВК «Вагнер», бойцы которого воюют не только на фронте, но и против вредителей в тылу, которые якобы мешают лучшей штурмовой пехоте.

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