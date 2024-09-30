Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

Путин заявил, что все намеченные цели спецоперации будут достигнуты Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, выступил с обращением к россиянам по поводу спецоперации, вновь указав, что все ее цели будут достигнуты.
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