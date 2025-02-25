Бывший боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий (имя изменено) во вторник, 25 февраля, рассказал «Известиям», что сбежал из тренировочного лагеря НАТО, расположенного в Великобритании, и добрался до России.
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