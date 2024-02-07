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Какой сегодня праздник: 7 февраля – День зимних видов спорта в России

Какой сегодня праздник: 7 февраля – День зимних видов спорта в России

В наши дни в России пользуются большим спросом различные зимние виды спорта и активные виды отдыха. Кроме того, российские спортсмены многие годы успешно выступают на международных соревнованиях, завоевывают медали и устанавливают мировые рекорды.

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