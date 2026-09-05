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Мировое обозрение

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«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву

«Просьба по официальным каналам»: Путин раскрыл детали паузы в ударах по Киеву

Владимир Путин на встрече со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле сообщил, что российские войска не наносили ударов по Киеву с начала текущих суток.

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