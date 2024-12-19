Московский бизнес-класс устоял в 2024-м и делает прогнозы на 2025-й

Цена квадратного метра впервые преодолела полумиллионный рубеж, ипотечные перипетии отразились на продажах, но не сказать, чтобы серьезно их подкосили, география проектов продолжает расширяться — игроки столичного рынка жилья бизнес-класса подводят итоги уходящего годаПо подсчетам экспертов, все последние месяцы объем предложения на столичном рынке жилья бизнес-класса колеблется в диапазоне от 20 тысяч до 21 тысячи лотов.