В поезде продолжается борьба за нижние полки: мамочки нашли способ заставить пассажира уступить место — не поддавайтесь на уловки В разгар летнего сезона люди активно отправляются в путешествия, и одним из самых востребованных видов транспорта остаётся поезд.
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