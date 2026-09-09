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В поезде продолжается борьба за нижние полки: мамочки нашли способ заставить пассажира уступить место — не поддавайтесь на уловки

В поезде продолжается борьба за нижние полки: мамочки нашли способ заставить пассажира уступить место — не поддавайтесь на уловки

В поезде продолжается борьба за нижние полки: мамочки нашли способ заставить пассажира уступить место — не поддавайтесь на уловки В разгар летнего сезона люди активно отправляются в путешествия, и одним из самых востребованных видов транспорта остаётся поезд.

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