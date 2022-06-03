В Тульской области полицейскими из незаконного оборота изъято около 600 граммов героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Советском округе Тулы задержали двоих граждан одной из республик Средней Азии 1985 и 1996 г.
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