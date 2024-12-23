Выставка «Искусство и добро» открылась в Нижнем Новгороде

В нижегородской Академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова открылась выставка «Искусство и добро». В экспозиции представлено более 100 работ художников со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Финляндии и Белоруссии.
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