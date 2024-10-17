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Стало известно об усилении артиллерией группировки ВСУ в районе Тернов

Стало известно об усилении артиллерией группировки ВСУ в районе Тернов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) усиливает артиллерией дислоцированную в районе Тернов Донецкой народной республики группировку солдат.

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