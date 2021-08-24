Самый убогий либеральный миф – «Народ победил ВОПРЕКИ Сталину»

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаСамый убогий либеральный миф – «Народ победил ВОПРЕКИ Сталину» Великая Отечественная война стала для нашего народа Подвигом, который не совершал ни один народ в мире.Вернуться к статье1710НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIgorБы,бы... Если БЫ не было БЫ октября 17 года, может быть войны и не было БЫ.Всё БЫ работало и крутилось.И немцев не обучали БЫ в Липецке и Казани.MeerflyegerrКазань: "...Деятельностью школы руководила «автомобильная инспекция» или «инспекция № 6» оборонного управления Германии. Немецкие фирмы «Крупп», «Рейнметалл» и «Эрхардт» получили от Генштаба секретное задание — сконструировать и изготовить лёгкие и средние танки, которые в разобранном виде были доставлены в Казань[1]. ВЕСЬ преподавательский состав состоял из представителей НЕМЕЦКОЙ стороны[2].MeerflyegerrЛипецк: "...еще при Ленине, в 1920 г., когда немецкое руководство обратилось к правительству Советской России с предложением о создании на ее территории немецких учебных военных курсов. Приняв предложение, советское руководство стремилось перенять немецкий военный авиационной опыт и познакомиться с современной военной техникой..." https://zen.yandex.ru/media/wtgame/sekretnaia-shkola-i-poligon-liuftvaffe-v-lipecke-5cb97664e600aa00b5d7360a Так что, парниша, не только немцев обучали НЕМЦЫ, но и наши там ума набирались.IgorУмник,было написано "...наши обучали немцев..."? Акцент на городах.ИИринаХа ,да хватит уже ваших протухших перестроечных бредней и мифов .IgorЗдоровенька булы,мадам.ИванАльбина Колесниковалиберальная позиция самая убогая в нашей многострадальной отчизне всех либералов выгнать из страны и уничтожить.СЗСергей ЗюкинЭто не миф, а бред сумасшедшего!🤥ВНВиталий НОРДЭти подлые и продажные либерасты-пидоралы уже достали своим словесным поносом, как их предки не пытались уничтожить СССР не помог им и Гитлер.Михаил МарсРазжигаешь?Вадим КорецА ты?VPVladimir PudovЕсиь очень хорошее выражение,очень древнее:"Стая львов под предводительством барана всегда проиграет стаду баранов под предврдмтельством льва".Юрий БочебаровТеперь можно говорить всё, что угодно - даже подхваливать "отца народов"... Но если взглянуть на ту историю объективно и по честному, то получается, что с народом перед войной было сделано всё возможное чтобы было как можно больше потерь нашего народа в той страшной войне, и как можно больше разрушений на огромной части нашей страны... Что-то мне не помнится, чтобы за последние 68 лет, начиная от 50-х годов, старшее поколение, прошедшее все те тяжёлые годы, с теплотой бы вспоминало того "вождя"... Получается, что спасая свою жизнь в первую очередь, этому правителю поневоле пришлось заниматься обороной "своей вотчины", используя для этого всё, что можно было использовать, не щадя никого и ничего! Тут интересы нашего народа и того "вождя" совпали как никогда... Короче, "не сумев уберечь от пожара, он вынужден был возглавить его тушение, чтобы самому не сгореть"... Всё так просто!Леонид Попивняк......очередной безымянный авторишка с охапкой соломы в голове....КотищевНет ничего легче и увлекательней, как обсуждать прошедшую историю, и что самое интересное 98% диванных придурков оценивают её со своей нынешней колокольни, где естественно им хорошо видно "страшные" ошибки Сталина, Ленина и др. правителей. А вопрос то простой по сути, если при этом правителе страна победила в этой жесточайшей войне значит правитель достоин хотя бы уважения. Если на ровном месте без войны и других напастей страна рухнула значит правитель либо полный дебил, либо предатель! Все остальное от лукавого!Сергей ШубинСтатья правильная! Сталин руководитель победы. Страшно представить что бы в этот момент руководителем страны был Горбачев или Ельцин. Один бы спрятался под юбку жены, другой бы ушёл в запой.Комментировать
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