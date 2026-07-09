НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Юрий Селиванов: Они могут это повторить. Если им позволить

Юрий Селиванов: Они могут это повторить. Если им позволить

В 1917 году точно такая же тыловая либеральная публика, воспользовавшись в своих интересах трудными для страны временами, уничтожила Российскую империю, а вместе с ней и миллионы ее жителей, ставших жертвами гражданской войны Изображение создано с помощью генератора мемов imgflip.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии