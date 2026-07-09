Юрий Селиванов: Они могут это повторить. Если им позволить

В 1917 году точно такая же тыловая либеральная публика, воспользовавшись в своих интересах трудными для страны временами, уничтожила Российскую империю, а вместе с ней и миллионы ее жителей, ставших жертвами гражданской войны Изображение создано с помощью генератора мемов imgflip.