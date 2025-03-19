Москвичи заключили первые договоры на квартиры в новом доме по программе реновации в проезде Черепановых

С начала осмотра равнозначных квартир на севере столицы в районе Коптево в новостройке в проезде Черепановых, дом 54а, с выбором предложенного по программе реновации жилья определились более 90% горожан из двух расселяемых домов.
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