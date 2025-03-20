Троих медвежат из Калужской области отправили в в центр Пажетновых

Трое медвежат-сирот из Калужской области отправляются в центр спасения. Напомним, что 19 марта в Центр реабилитации диких животных "Феникс", что существует лишь благодаря труду волонтеров Вероники Матюшиной и Сергея Клочека, привезли трех напуганных маленьких медвежат, оставшихся без мамы.