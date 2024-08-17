В США назвали данные о готовящейся провокации Киева признаком отчаяния

Политолог, подполковник в отставке Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен 17 августа в беседе с «Известиями» заявил, что информация о подготовке Киевом «грязной бомбы» является показателем отчаяния властей, на это также указывают и попытки украинских боевиков провести атаку в приграничном районе Курской области.