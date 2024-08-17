ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаев
    В условиях военного времени и считать это провокацией, за что давать срок!В Москве задержал...
  • Старый
    Если он выпил это количество за один раз, я бы его простилВ Костроме продав...
  • Eduard
    "Слуг народа" на фронт отправьте!В Ивано-Франковск...

В США назвали данные о готовящейся провокации Киева признаком отчаяния

В США назвали данные о готовящейся провокации Киева признаком отчаяния

Политолог, подполковник в отставке Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен 17 августа в беседе с «Известиями» заявил, что информация о подготовке Киевом «грязной бомбы» является показателем отчаяния властей, на это также указывают и попытки украинских боевиков провести атаку в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх