Лукашенко о присоединении Белоруссии к России: «Мы с Путиным не настолько глупы»

Александр Лукашенко опроверг разговоры о якобы включении Белоруссии в состав России. «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил белорусский президент в рамках встречи с главой Приморского края Олегом Кожемяко.