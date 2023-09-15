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Бардаков об установке СКА на игру с «Динамо»: «Доводить до ворот и просто копать. Мало матчей провели и не каждый понимает, как мы играем в обороне»

СКА уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Считаю, хорошо сыграли. Начали здорово, владели шайбой, владели инициативой.

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