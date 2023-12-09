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WSJ: Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что ВСУ готовят новые контрнаступления

WSJ: Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что ВСУ готовят новые контрнаступления

Вооруженные силы Украины работают над планом новых наступательных и оборонительных операций. О подготовке нового контрнаступления сообщил руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

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