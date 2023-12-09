WSJ: Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что ВСУ готовят новые контрнаступления

Вооруженные силы Украины работают над планом новых наступательных и оборонительных операций. О подготовке нового контрнаступления сообщил руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии