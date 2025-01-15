В прошлом году Астраханская область торговала более чем с 70 странами

Основными партнерами региона были страны Прикаспия, самый ходовой товар на экспорт – зерно. В 2024 году Астраханская область осуществляла торговую деятельность с более чем 70 странами мира, об этом на своей пресс-конференции сообщил глава регионального министерства внешних связей Владимир Головков.