РУСАДА расширило список тестирования фигуристов до 28 человек

Российское антидопинговое агентство увеличило состав пула тестирования фигуристов до 28 человек, добавив таких спортсменов, как Артем Валов и Егор Карнаухов.
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