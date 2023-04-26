В Томской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции в УМВД России по Томской области совместно с Общественным советом при региональном управлении организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 305-летию полиции России и 40-летию со дня образования в системе МВД России пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации.