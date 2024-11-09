FP: распад коалиции Шольца в Германии станет благом на фоне победы Трампа

Раскол в коалиции политических партий, объединявшей социал-демократов, свободных демократов и партию "Зеленых", позволит Германии лучше приспособиться к президентству Дональда Трампа, который был избран новым главой США.
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